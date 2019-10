Addescamento di minore a Travagliato: denunciato. Si tratta di un 41enne giordano, residente a Genova ma domiciliato in provincia di Reggio Emilia.

Addescamento di minore a Travagliato

I Carabinieri della Stazione di Travagliato hanno denunciato in stato di libertà un 41enne giordano, residente a Genova ma domiciliato in provincia di Reggio Emilia, per adescamento di minori. Il deferimento è scaturito al termine di articolata e complessa attività investigativa avviata dai militari a seguito della denuncia-querela presentata dai genitori della vittima, un 12enne residente in provincia, adescato dall’uomo con messaggi Whatsapp inviati in modo del tutto casuale tra gennaio e febbraio 2018 contenenti esplicite espressioni di carattere sessuale a cui seguivano richieste di immagini personali.

La perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità giudiziaria di Brescia, ha permesso di rinvenire e sequestrare vario materiale tra cui supporti informatici e apparecchi telefonici mobili contenenti immagini pedopornografiche. Viste le risultanze dell’attività investigativa, è stato emesso nei confronti dell’uomo l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

