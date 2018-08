Addestratori abusivi multati a Dello e Quinzano. I due uomini sono stati anche segnalati alla Procura per aver utilizzato collari elettrici sui loro animali.

Addestratori abusivi multati a Dello e Quinzano

Sono stati fermati dalla Guardie Volontari ecologiche nelle campagna attorno a Dello e Quinzano D’Oglio mentre addestravamo i loro animali, dei segugi, utilizzando collari elettrici. Per questo motivo due uomini, residenti nei Comuni limitrofi alle zone interessate, sono stati segnalati alla Procura di Brescia per maltrattamento di animale. Inoltre sono stati sanzionati per aver cominciato l’addestramento che precede la stagione venatoria con una settimana di anticipo. Il permesso, infatti, sarà attivo da domenica 19.

Maltrattamenti sui cani

Le operazioni di sono collocate nell’ambito di un’uscita di monitoraggio e controllo del territorio sa parte delle Gev. Il primo addestratore è stato trovato nelle campagne di Dello, di prima mattina, con i cinque cani tutti muniti di collare elettrico. Il secondo invece è stato avvistato nel quinzanese, poco più in là, con 6 cani e i collari attivi. Colti sul fatto i due uomini hanno scaricato la colpa sul commerciante che aveva venduto i collari, dicendo che pensavano fossero legali. Denunciati alle autorità giudiziarie, starà a queste ultime stabilirne la colpa o meno.