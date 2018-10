Si è concluso il processo di primo grado per il 48enne di Lograto accusato nel 2016 da alcuni amici della figlia.

Per lui la condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione ma anche l’assoluzione per alcuni capi d’accusa.

La vicenda e la versione dell’accusa

Stando alle testimonianze rilasciate dei ragazzi coinvolti e alla versione dell’accusa, l’uomo faceva accomodare i ragazzi sul divano e poi offriva loro qualcosa da bere (birra, vino e superalcolici) e per concludere in bellezza uno spinello. Uno dei ragazzi, inoltre, avrebbe detto di aver visto l’uomo mettere qualcosa nel bicchiere.

Secondo l’accusa proprio quando erano in stato di confusione, a causa delle sostanze assunte, l’uomo iniziava a toccarli e palpeggiarli portandoli anche in camera da letto.

I ragazzi erano poi minacciati di violenza in caso avessero parlato.

La figlia

L’accusa al padre di Lograto riguardava anche maltrattamenti ai maltrattamenti verso la figlia di cui i giovani erano amici. E’ stato però assolto per questo capo d’imputazione.

Il processo e la condanna

L’accusa aveva chiesto per il 48enne una condanna a 6 anni e 8 mesi ma l’uomo è stato invece condannato per 7 anni e 4 mesi per 2 episodi di abusi su minori e quattro di spaccio.

E’ quasi certo che, lette le motivazioni, la difesa ricorrerà in Appello.

Prosciolto per alcune accuse

E’ stato invece assolto per due violenze su minori e per i maltrattamenti sulla figlia. Prosciolto per la querela tardiva per violenza sessuale su maggiorenne.

