I Carabinieri di Pontevico al termine di attività d’indagine hanno denunciato a piede libero per il reato di furto con destrezza una donna trentenne originaria dell’est.

La tecnica dell’abbraccio

Lo scorso Ottobre la ragazza, molto avvenente, in Pontevico, con l’ormai collaudata tecnica “dell’abbraccio”,

avvicinava un anziano del posto e dopo molto lusinghe lo abbracciava dicendogli che gli ricordava suo nonno, ormai deceduto da tempo e non poteva resistere dall’abbracciarlo. In realtà l’obiettivo era derubarlo: in questo caso aveva rubato una collanina d’oro.