Abbandonano quintali di rifiuti a Motella e Padernello, beccati e sanzionati per 700 euro ciascuno, il sindaco Giuseppe Lama infuriato: «Tolleranza zero per questi incivili».

Abbandonano i rifiuti, sanzioni esorbitanti

Dopo le feste i rifiuti da smaltire si sono accumulati e per alcuni, effettuare la raccolta differenziata per poi portare la propria immondizia in discarica pare essere ancora un’impresa insormontabile e preferiscono recarsi nel Comune più vicino e abbandonare i sacchi nel mezzo della campagna.

Alcuni, evidentemente, non hanno fatto i conti con la loro inciviltà, che nei giorni scorsi è stata punita, per qualcuno addirittura più di una volta. E’ successo nei giorni scorsi a Borgo San Giacomo, dove nelle frazioni sono stati trovati i rifiuti… ma anche elementi per incastrare i colpevoli, che si sono beccati sanzioni salatissime.

