La truffa dello specchietto arriva anche a Villachiara: anziana raggirata per 120 euro.

La truffa dello specchietto arriva a Villachiara

E’ un episodio accaduto due settimane fa, ma che è stato segnalato solo nei giorni scorsi alla Polizia Locale ai danni di una signora molto anziana residente in paese.

Era uscita in auto per andare a fare la spesa a Borgo San Giacomo e proprio fuori dal paese, aveva sentito come se qualcosa avesse colpito la sua auto e una volta arrivata a casa, ha dovuto fare i conti con un individuo che l’ha seguita proprio di fronte all’ingresso della sua abitazione. Italiano, alto, a bordo di una macchina scura, le ha detto in tono fermo che passando la donna gli aveva «falciato» lo specchietto in strada e ha preteso 160 euro.

L’anziana, però, ne aveva solamente 120 e glieli ha consegnati in contanti.

Una volta capito che si trattava una truffa però, la donna ha segnalato alla Polizia Locale del paese, che l’ha invitata a sporgere denuncia.

Leggi il servizio completo su Manerbio Week in edicola venerdì 18 ottobre

TORNA ALLA HOME