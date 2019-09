Un corso sulle manovre di disostruzione dedicato a chi vuole aumentare le proprie conoscenze in materia di pronto intervento.

Manovre di disostruzione

Questa mattina, al Chiosco nel parco di via Allende, il Gruppo Verolese Volontari Soccorso, ha istruito 15 persone su come praticare le manovre didisostruzione pediatrica. L’obiettivo è fornire gli strumenti per saper intervenire in caso di necessità. “E’ importante non solo saper intervenire, ma anche saper comunicare in modo corretto con i soccorritori in caso di necessità”, ha spiegato l’istruttore responsabile Jessica Picozzi.

