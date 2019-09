Questo pomeriggio nella parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo, si sono svolte le esequie di Gianni Girelli, per tutti Prati.

Gianni Girelli

Le comunità di Verolavecchia e Pontevico si sono strette nel dolore e nella preghiera alla famiglia di Girelli. Molto amato in paese, numerose le testimonianze di amici e colleghi delle associazioni di volontariato che lo hanno voluto ricordare come una persona generosa e impegnata. Polisportiva, Volontariato e Oratorio sono le realtà in cui Prati ha lasciato un segno indelebile. “Una persona generosa, nobile, un vero gentiluomo”, così lo ha ricordato il parroco don Tiberio Cantaboni.

