Mercoledì sera, nel cortile della scuola primaria Carlo Collodi, i 53 alunni della scuola hanno cantato, ballato e suonato per più di un ‘ora.

Un Saggio in musica

Music Generation è stato uno spettacolo completo che ha voluto ripercorrere idealmente vari ambiti musicali, dalle sigle tv alle canzoni tradizionali, passando per i Pink Floyd. Oltre al talento dei piccoli artisti la performance è stata arricchita dagli Ottoni del Corpo Bandistico Alessandro Vatrini e dal coro della parrocchiale di Seniga. Il saggio si inserisce nelle iniziative del Progetto musica svolto grazie alla collaborazione della banda Vatrini, interamente finanziato dall’Amministrazione comunale. Carmela Mone, insegnate referente del progetto, e Massimiliano Giovanardi, maestro di musica, hanno guidato e diretto gli alunni. Molta soddisfazione nella presidente della Banda, Clotilde Rippa, e nel sindaco Elena Ferrari. “Avvicinare i bambini alla musica, o all’arte in generale, è fondamentale, soprattutto per i più piccoli”, ha commentato il primo cittadino.

TORNA ALLA HOME PAGE