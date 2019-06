I richiedenti asilo sono 8 uomini e 2 donne, provenienti dalla Nigeria, si trovano in una abitazione gestita dalla cooperativa Ekopra.

L’Amministrazione sta monitorando la situazione

L’Amministrazione è stata informata della situazione solo lunedì 17 a tarda ora, l’intera operazione è gestita dalla Prefettura di Brescia. Il sindaco, neo insediato, Elena Ferrari ha invitato tutti alla calma. “Da quando siamo stati informati abbiamo iniziato un attento e scrupoloso lavoro di monitoraggio della situazione, per averne un quadro il più chiaro possibile- ha assicurato il primo cittadino – E’ nostro compito vigilare sul rispetto delle regole e delle normative”. Ferrari ha invitato tutti alla calma ed a affrontare la situazione in un clima sereno. I richiedenti asilo si trovano dal 15 giugno nella casa di via Roma gestita dalla società cooperativa Ekopra con sede legale a Chiari.

