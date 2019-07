Le asd Calcio Pavonese e Pavonese Cigolese sono state presentate ufficialmente lunedì sera contestualmente al Beach Rock Festival

Le società, guidate dai presidenti Marco e Gianluca Farina, hanno presentato giocatori, allenatori e quanti lavorano non solo per la preparazione atletica dei giocatori, ma anche per l’organizzazione delle due squadre. Calcio Pavoese, guidata dai mister Andrea Lorenzin e Matteo Grignani, affronterà un campionato il prima categoria,mentre Pavonese Cigalese, guidata da Tiberio Mondolo e Andrea Moretti, in terza categoria. “Il nostro obiettivo è salire di categoria”, ha affermato con decisione Sandra Treccani, direttore generale delle società. Grande soddisfazione nelle parole del sindaco Mariateresa Vivaldini. “Lo sport è una palestra di vita, insegna a vincere e a perdere, è importante avere una realtà così forte sul nostro territorio”, ha spiegato il primo cittadino.

