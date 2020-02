Questa sera, al termine della messa nella chiesa parrocchiale, i cittadini sono rimasti per un incontro informativo su come tutelarsi dai truffatori.

Campagna di sensibilizzazione contro le truffe

La campagna di sensibilizzazione contro le truffe è stata voluta dal vescovo Pierantonio Tremolada che con una lettera ha invitato tutti i parroci della provincia a promuovere questi incontri con le Forze dell’ordine. La serata è stata condotta dal Meresciallo Maggiore Gianluca Paliotta, comandante della stazione di Pralboino, che ha dato diversi consigli ai presenti. “E’ fondamentale non far entrare mai sconosciuti in casa, inoltre è importantissimo allertare sempre il 112”, ha spiegato Paliotta. Il pubblico si è dimostrato interessato e numerosi sono stati gli interventi, molti si sono detti soddisfatti della serata. “Sono iniziative decisamente belle ed utili”, hanno riferito diversi partecipanti.

