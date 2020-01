Oggi la scuola dell’Infanzia è diventata statale, un grande successo per tutta l’Amministrazione che ha sempre creduto in questo progetto.

La statalizzazione della scuola dell’Infanzia

La statalizzazione della scuola dell’Infanzia è avvenuta oggi in seguito alla richiesta fatta dall’Amministrazione il 29 luglio scorso. “Questa è una grande vittoria – ha esordito il sindaco Massimo Giustiziero che ha lavorato duramente per la riapertura della scuola – Da oggi Milzano ha un asilo statale con due sezioni già pronte”. L’asilo, dedicato a don Luigi Gatti, ha avuto il suo primo open day nello scorso dicembre ed ora la notizia della statalizzazione è la ciliegina sulla torta per tutto il lavoro e l’impegno profuso dall’Amministrazione ed in primis dal sindaco.

Le iscrizioni

I genitori che volessero iscrivere i loro figli hanno tempo fino a venerdì 31 gennaio, dovranno recarsi negli uffici comunali che rimarranno aperti dalle 9.30 alle 13.30 ed in via eccezionale dalle 15 alle 18 per cercare di andare incontro alle esigenze di tutte le famiglie.

