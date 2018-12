Imprenditori, professori, ma soprattutto genitori e studenti hanno partecipato ad una serata dedicata all’orientamento scolastico

Orientamento scolastico: una opportunità da cogliere

Per il quinto anno consecutivo l’istituto comprensivo e l’assessorato all’Istruzione di Manerbio hanno proposto una serata dedicata all’orientamento scolastico. Martedì sera, al Piccolo Teatro Memo Bertolozzi, i rappresentanti dell’Associazione Industriali Bresciana e degli istituti superiori Pascal di Manerbio, Capirola di Leno, Mazzolari di Verolanuova, Dandolo di Corzano; e dei cfp Zanardelli di Verolanuova e Canossa di Bagnolo Mella, si sono confrontati sulle possibili strade da seguire per costruire un futuro lavorativo. <<Grazie a tutti i partecipanti per i loro preziosi contributi: questa sera sono stati dati molti spunti di riflessone>> è così intervenuta Camilla Butturini, organizzatrice della serata.

