Questa sera il palazzo del Municipio di Manerbio è tornato indietro nel tempo: in occasione del Carnevale è stata organizzata una cena a tema Settecento. Adulti e bambini si sono vestiti e comportati come se, invece che in Comune, si trovassero alla corte dei Luzzago.

Il palazzo in festa

L’intero edificio è stato coinvolto nella realizzazione dell’evento: al piano terra, tra un pane e salamina e una birra, si respirava una bella aria di sagra estiva. “Da quella parte abbiamo allestito una locanda, di là la cioccolateria – ha spiegato l’assessore alla Cultura Fabrizio Bosio, abbigliato alla perfezione – ma la vera chicca si trova al piano di sopra”. Salendo le scale, infatti, tra le note di un quartetto d’archi e musiche di cembali si arrivava al cenone dei nobili: quaranta persone in costume e un trionfo di cacciagione, o, per dirla alla moderna, di spiedo.

Musicisti, Alpini, volontari di ogni ordine e grado hanno dato il meglio di loro allestendo uno scenario perfetto. Per la città di Manerbio, tanto divertimento e atmosfere suggestive.