Questa mattina le classi quinta dell’istituto Pascal hanno imparato le manovre base del pronto intervento e l’uso del defibrillatore

La Croce Bianca di Brescia, sezione di Pontevico, ha condotto un corso di 5 ore, sia teoria che pratica, sulle regole base del pronto intervento in caso di arresto cardiaco. Come allertare i soccorsi, quali manovre fare, come usare i defibrillatore sono stati i temi principali, ma soprattutto far capire agli studenti che il tempismo a la preparazione possono salvare una vita. “In caso di arresto cardiaco i soccorsi impiegano dai 5 ai 10 minuti per intervenire, che è il lasso di tempo in cui l’organismo non ha danni permanenti – ha spiegato Paolo Alghisi, responsabile della formazione di Pontevico – Avere un operatore formato sul posto raddoppia le possibilità di non avere conseguenze”. L’iniziativa è stata voluta dalla dirigenza del Pascal che ritiene fondamentale l’approccio dei ragazzi alle materie di pronto intervento. “In quattro anni abbiamo formato più di 600 persone – ha affermato Hanika Mombelli, responsabile Croce Bianca, sezione di Pontevico – È importante diffondere le manovre di pronto intervento e l’uso de defibrillatore a tutti i cittadini”.