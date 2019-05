Occhio alla rete è l’iniziativa voluta per dare a genitori, insegnanti e ai ragazzi stessi le regole per approcciarsi al mondo della rete in sicurezza

Occhio alla rete 2019

L’Istituto comprensivo di Manerbio, l’istituto Pascal di Manerbio, il Mazzolari di Verolanuova e i Comuni di Manerbio e Offlaga hanno creato una bella sinergia per proporre una serie di appuntamenti dedicati al vasto mondo digitale. Questa mattina nell’auditorium della scuola primaria si è svolto un incontro dedicato ai genitori di alunni della scuola materna e primaria. Gli appuntamenti sono stati divisi per etá degli studenti, in quanto i problemi che si presentano sono differenti in base al momento di crescita del bambino. Il tecnico Mauro Ozenda ha accompagnato gli intervenuti attraverso le regole base della sicurezza in rete fornendo diversi strumenti pratici. Social network, email, motori di ricerca: tutto è stato analizzato per fornire la maggior numero di informazioni possibile. “La cosa più importante è dare una educazione digitale – ha sottolineato Ozenda – Le regole della rete devo essere le stesse della vita reale: educazione e rispetto”

