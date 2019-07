Una nuova ordinanza «anti rom» che ha «blindato» tutto il territorio comunale di Mairano.

Arriva l’ordinanza “anti rom”

Nonostante ne esistesse già una emanata dalla precedente Amministrazione guidata da Paola Arini, è stato necessario da parte del neoeletto sindaco Igor Zacchi vararne una nuova per scongiurare altre soste indesiderate in paese. Nelle ultime settimane infatti, i nomadi hanno provato ad accamparsi più volte in diverse zone di Mairano provocando non pochi disagi e lamentele da parte dei residenti che hanno fatto sentire la loro voce all’Amministrazione.

