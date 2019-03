Questo pomeriggio, in una Leno traboccante di gente, si è svolta la trentanovesima edizione del Gran Carnevale dei Carnevali.

La festa

I carri e le maschere hanno sfilato per tutto il centro in un tripudio di colori. Il sole e la temperatura mite hanno fatto la loro parte: lo scenario era perfetto. Dal palco, musica e divertimento; poco più in là, bancarelle e bar per la festa degli adolescenti.

“Diciamolo pure: il nostro Carnevale lo invidiano anche a Viareggio – ha detto Maddalena Bertoletti, Presidentessa della Pro Loco – Dietro a questa giornata c’è il lavoro di un anno”.

Verso le quattro e mezza è iniziata la premiazione: per quanto riguarda i gruppi mascherati, al primo posto si è classificato “Nel mondo magico di Mary Poppins” di Leno. Per quanto riguarda i carri, ha vinto “La natura si ribella” di Montichiari. Un premio speciale, istituito in memoria di Rinaldo Floriani, è stato consegnato alle bambine Rosaly e Amy.