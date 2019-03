A fuoco un appartamento nella notte a Castelcovati. E’ successo in via dell’Isola verso le 23.

Notte di sirene a Castelcovati. In via dell’Isola, verso le 23, sono divampate le fiamme in un appartamento di un condominio privato. Sul posto sono immediatamente corsi i Vigili del fuoco volontari di Chiari e i soccorsi. I pompieri hanno spento le fiamme nell’abitazione di un’anziana e messo in sicurezza lo stabile, che in poco tempo si è riempito di fumo. Tutti i residenti sono riusciti ad uscire e sono stati soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto che si sono preoccupare di verificare il livello di intossicazione. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castrezzato e il sindaco Alessandra Pizzamiglio.

