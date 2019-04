In fiamme l’olio in un container, paura in un’azienda a Pontevico.

Bruca l’olio nei container, paura in azienda

E’ accaduto poco fa nell’azienda Modine di Pontevico, in via Europa, dove per cause ancora in via d’accertamento, un container contenenti dell’olio, ha preso fuoco. Una colonna di fumo in zona industriale che si è stagliata alta nel cielo e che ha spaventato i dipendenti. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi: ambulanze, Carabinieri e Vigili del Fuoco stanno lavorando per tenere la situazione sotto controllo e si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

TORNA ALLA HOME