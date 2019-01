A due settimane dalla morte di Carlo Mattinzoli si spegne la moglie Annamaria Vanni.

Addio

Si è spenta questo pomeriggio Annamaria Vanni, 78 anni, mamma dell’assessore regionale Alessandro Mattinzoli. A sole due settimane dalla scomparsa del marito Carlo Mattinzoli, scomparso lo scorso 24 dicembre. Annamaria era molto conosciuta per aver gestito per oltre quarant’anni la macelleria di via Piana.

Funerale

Domani dalle 14 sarà nella sala del commiato a Sirmione e alle 19 ci sarà il rosario. Il funerale si terrà venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Colombare.

