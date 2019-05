Questa sera nella palestra comunale le trenta atlete della asd Liberty sono state le indiscusse protagoniste di una lezione a “porte aperte”

Asd Liberty a porte aperte

Corpo libero, parallele, trave e trampolino: non è mancato niente alla dimostrazione di fine anno dell’asd Liberty. Una trentina di atlete, di tutti i livelli, dai 4 ai 16 anni, si sono cimentate in ogni tipo di esercizio dimostrando non solo le loro doti di ginnaste, ma anche la grande passione che le ha guidate durante l’anno. “Questa è una serata dedicata tutta alle ragazze – ha spiegato Greta Sandrini, allenatrice – Abbiamo ideato questo momento per dare anche a loro, che ancora non gareggiano, un momento di gloria”. Per dare ancora più risalto al grande impegno che ha contraddistinto le giovani ginnaste, Sandrini e il suo staff hanno omaggiato tutte con una coppa. Ma la lezione “porte aperte” non è finita qui: dopo l’esibizione tutti i genitori sono stati chiamati ad allenarsi con le proprie figlie. Prima un po’ di riscaldamento tutti assieme e poi mamme e papà sono diventati allievi per un giorno e le piccole i loro coach. Un bel momento di divertimento e aggregazione dove non sono mancate tante risate.

