Al quagliodromo di Bassano Bresciano si è appena conclusa una competizione cinofila di livello internazionale durata due giorni

Un concorso cinofilo di grande rilievo

Il Consiglio cinofilo della Lombardia, il gruppo cinofilo Bresciano La Leonessa e l’Enci, ente nazionale cinofilia italiana, hanno organizzato un concorso durato due giorni. I 19 ettari della zona addestramento di Bassano, sono stati il teatro ideale per la competizione di rilievo internazionale che ha coinvolto più di 100 cani, accompagnati dai loro padroni. “Un grande successo – ha spiegato Umberto Saletti, presidente del gruppo cinofilo Bresciano – La passione per la cinofilia si conferma un veicolo privilegiato di cultura e aggregazione”. Grande soddisfazione dei vertici della Feder Caccia Bassano: Migliorati Mario, presidente, e Giacomo Pini, vicepresidente. “La cinofilia italiana è di grandissimo valore, come hanno testimoniato queste due giornate”, ha concluso Migliorati.

