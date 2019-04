Il trofeo regionale “Città di Bagnolo”, tradizionale competizione dedicata ai kata, ha richiamato giovani atleti da tutta la regione

Trofeo Città di Bagnolo

Il palazzetto dello sport ha ospitato questo pomeriggio sei scuole di karate per un totale di più di 150 atleti. Questi giovani sportivi, hanno dato prova delle loro abilità di karatechi sfidandosi sia in squadra che singolarmente nell’esecuzione dei kata. Un team di quindici giudici della Fikta (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini) Lombardia ha arbitrato la competizione. L’evento è stato organizzato dal Karate club Bagnolo soprattutto nella persona di Salvatore Fata, vice presidente dell’associazione. “Ci teniamo ad organizzare questa gare per dare modo a tutti i giovani allievi di mettersi in gioco e dimostrare cosa hanno imparato nel loro percorso di pratica del karate” ha spiegato Fata. Tra i molti vincitori è spiccato il Karate club Bagnolo che si è aggiudicato il primo posto tra le scuole con gli atleti col punteggio più alto. Per premiare i numerosi ragazzi è intervenuta il sindaco Cristina Almici. “Grazie a tutti per aver partecipato: questi eventi sono molto importanti sia per il valore sportivo che educativo” ha commentato il primo cittadino.

