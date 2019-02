Sabato pomeriggio, nella basilica della Visitazione a Bagnolo Mella, si sono svolte le esequie dell’ex primo cittadino Giuseppe Panzini

Una intera comunità in lutto

La numerosa partecipazione di cittadini al funerale di Giuseppe Panzini ha testimoniato quanto l’ex sindaco abbia lasciato un profondo segno nella sua comunità. I rappresentanti delle varie associazioni, tra cui gli Artiglieri e Bagnolo Soccorso, le autorità, i parrocchiani, ma anche semplici cittadini hanno voluto stringersi al dolore della famiglia. “Giuseppe ha vissuto per la sua famiglia, per la comunità parrocchiale e per quella civile” così lo ha ricordato don Faustino Pari durante l’omelia.

