15enne sequestrato e seviziato per ore da un gruppo di coetanei in un box. E’ accaduto a Varese il 9 novembre scorso. Il ragazzino era appena uscito da scuola.

Sequestrato e torturato per ore in un box da un gruppo di coetanei. E’ successo a Varese. Vittima, secondo quanto riportato dal nostro quotidiano online Varesesettegiorni.it, un ragazzino di 15 anni. Il giovane il 9 novembre scorso, appena uscito da scuola sarebbe stato prelevato dal gruppo di coetanei e portato in un box. Qui, secondo il suo racconto, lo avrebbero legato a una sedia con cavi elettrici, obbligato a spogliarsi gli avrebbero lanciato delle secchiate di acqua fredda addosso. Non contenti sembra lo abbiano costretto anche a fumare marijuana.

Il ricovero in neuropsichiatria

La vittima, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori che lo hanno portato al pronto soccorso. Dopo diversi controlli i medici, nei giorni seguenti all’aggressione, hanno deciso di ricoverarlo in neuropsichiatria per le conseguenze del trauma subito.

Intanto la Polizia è riuscita ad individuare i responsabili, che sarebbero quattro minorenni della stessa età della vittima. Leggi su VareseSettegiorni.it il movente che avrebbe scatenato l’aggressione nei confronti del ragazzino.

In Brianza giovani costretti a subire la roulette russa

Solo ieri in Brianza la notizia di un altro bruttissimo episodio di cronaca. Tre spacciatori italiani sono finiti in manette per aver sequestrato e costretto a subire la “roulette russa” tre giovani pusher (due 18enni e un 17 enne appunto), puntandogli una calibro 38 carica alla testa, colpevoli di aver fatto sparire una partita di droga, rivenduta ad un quarto giovane, rintracciato e arrestato a sua volta per detenzione di droga.

