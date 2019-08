Volontariato sconfitto dalla burocrazia: il caso di Travagliato e del progetto dell’associazione Giulio Bruno Nicolini che a settembre non potrà ripartire.

ll progetto “Un’ora per il sapere” è morto. E’ stato stroncato dalla burocrazia, dal fisco e dalla riforma degli enti del Terzo settore. I diversi tentativi messi in campo dall’associazione Giulio Bruno Nicolini per salvare le lezioni anti-bocciature, i corsi di recupero per i rimandati a settembre e le ore di ripassi ed esercitazioni pre-verifiche e interrogazioni non sono bastati. E con non poco dispiacere Paola Nicolini e i suoi tutor hanno dovuto decidere di non far ripartire il progetto a settembre, dando alle decine e decine di famiglie che aderiscono all’iniziativa (600 in cinque anni e provenienti da tutta la zona) la spiacevole notizia.

