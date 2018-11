Vittime di reato violento: dedicata una legge alla vedova Pagani di Pontoglio. L’assessore regionale Viviana Beccalossi ha rivolto un pensiero a Federica Pagani.

E’ diventato realtà il provvedimento di legge promosso dall’assessore regionale Viviana Beccalossi. La Lombardia è adesso la prima Regione ad avere il Garante delle vittime di reato. Un traguardo importante quello raggiunto è che la Beccalossi ha voluto dedicare anche a Federica Pagani, consigliere comunale di Pontoglio, vedova di Pietro Raccagni, morto nel 2015 a seguito di una rapina in casa, in paese, e a Gigliola Bono, che trent’anni fa ha perso la figlia Monia Del Pero, uccisa dal fidanzato già tornato libero.

Il commento del presidente Fontana

“Ancora una volta, dalla Lombardia arriva un segnale forte e importante. Il provvedimento, proposto dal consigliere Viviana Beccalossi è un segnale importante verso cittadini che troppo spesso si trovano soli e abbandonati, per questo è giusto che le Istituzioni si impegnino per cercare di dare loro un supporto concreto”. Questo il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana a seguito dell’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della legge che istituisce la figura del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

