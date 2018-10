Vincenzo Regis ospite a sopresa della Microeditoria. L’appuntamento in Villa Mazzotti è per sabato 3 novembre alle 15.30.

Vincenzo Regis ospite a sopresa della Microeditoria

Sarà il divertentissimo Vincenzo Regis l’ospite a sorpresa della sedicesima edizione della Microeditoria. Alla rassegna organizzata da L’Impronta, che era stata presentata in sala Repossi, parteciperà infatti anche comico e youtuber bresciano. L’appuntamento da segnare sul calendario è per le 15.30 di sabato 3 novembre.

Trentanovenne di Desenzano del Garda, Vincenzo Regis è diventato negli ultimi anni una vera e propria star su Youtube, raccontando in modo schietto e autoironico vizi e virtù della provincia e dei cittadini bresciani. Con il comico si parlerà della potenza dei social e dell’importanza delle immagini nella nostra società. Regis è nato infatti dal mondo delle radio private e della discoteca ma con l’avvento delle piattaforme social inizia la sua carriera di attore comico dopo che alcuni suoi video divertenti sulle espressioni del dialetto bresciano spopolano sul web realizzando milioni di visualizzazioni. Diventa ben presto un volto noto, si propone come monologhista nelle piazze e poi approda nei teatri ed in tv nei programmi “Eccezionale Veramente” su La 7 e di recente “B come Sabato” su Rai 2. Nel 2015 vince il premio “Teatro della Città” e nel 2018 vince il premio web al Festival intercomunale del cinema amatoriale. In soli quattro anni vanta più di 275 spettacoli dal vivo nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo e Milano dove calca il prestigioso palco di Zelig.

