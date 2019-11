Vincenzo Regis a Montichiari per uno spot televisivo. Girava per il centro del paese in sella a una minimoto vestito di tutto punto.

L’attore ha sfrecciato su una minimoto per le vie del centro

Solo a Vincenzo Regis poteva venire in mente l’idea di girare uno spot televisivo sfrecciando per il centro di Montichiari all’ora di pranzo con una minimoto vestito di tutto punto, in elegantissimo smoking. E’ successo oggi e il fatto ha destato comprensibile curiosità tra i cittadini che si sono trovati in piazza Santa Maria fra le 13.30 e le 14. A filmare l’attore c’era il fido Damiano Tiraboschi che da anni è responsabile tecnico di Regis. Vincenzo è impegnato nella promozione della serata che lo vedrà protagonista il 31 dicembre prossimo al Garda Forum di via Trieste a Montichiari, sala che lo ha già visto mattatore in spettacoli di enorme successo e c’è da pensare che anche per l’ultimo dell’anno potrà registrare un altro sold out. «Chi la ride la vince» è il titolo dello spettacolo.

Enorme successo grazie ai social

Attore di grande talento, Regis può davvero raccontare di una carriera nata grazie a intuizioni geniali che lo hanno reso personaggio pubblico amatissimo prima sui canali social, poi in radio e in televisione fino alla consacrazione della critica. In verità Vincenzo Regis prima di essere apprezzato come attore comico ha lavorato anni in ambito radiofonico, ma il grandissimo successo è arrivato quando ha deciso di fare tutto da solo, nota ulteriore di merito.

