Villachiara ha vissuto una tre giorni di Feste Patronali che si sono svolti nella piazza dedicata alla patrona del paese Santa Chiara.

I programma

Giovedì si è cominciato con la commedia “Delitto in TV” da parte della compagnia teatrale “Chei de Ilaciara”, ma annullata per maltempo e rinviata a domenica 16 settembre, venerdì ci sono stati per i bambini una serata dedicata ai bambini, dove i più piccoli si sono divertiti grazie scivoloni gonfiabili, animazione, truccabimbi e fantasie.

Infine sabato le Feste Patronali si sono chiuse con “La Corrida”, dove 14 concorrenti si sono sfidati a colpi di teatro, barzellette, canti e balli: quest’anno a vincere sono stati i “Folli” (nella foto con il sindaco di Villachiara Arcangelo Riccardi), un gruppo di ragazzi che ballano Hip-Hop facenti parte della scuola di ballo “Arte In Movimento”.