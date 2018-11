Vigili del fuoco in azione sul viale a Chiari. I pompieri sono stati allertati per tagliare un albero pericolante davanti all’ospedale.

I Vigili del fuoco sono entrati in azione su viale Mazzini, davanti all’ospedale. Allertati da un passante, dato anche la zona molto frequentata, si sono precipitati in strada per tagliare un ramo pericolante. La zona è stata messa in sicurezza e la Polizia Locale ha coordinato il traffico durante l’intervento sull’albero.

L’intervento non è passato inosservato in quanto si è verificato proprio durante l’orario d’accesso dell’Asst e poco distante dalla Villa dove si sta svolgendo la Microeditoria.

