Vigili del fuoco e artiglieri in festa per Santa Barbara a Chiari. Questa mattina si celebra il tradizionale appuntamento annuale.

Pompieri e artiglieri in festa per Santa Barbara

Grande festa per gli amatissimi pompieri e per gli artiglieri. Questa mattina, a Chiari, hanno celebrato la patrona, Santa Barbara. Dopo il ritrovo nella sede degli artiglieri di via Cavalli, il primo corteo si è recato in Santa Maria per la celebrazione della Messa. A seguito, la sfilata, ha condotto al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona e poi al monumento di viale Mellini dove si sono tenuti anche i discorsi di rito. Presenti anche numerosi primi cittadini dei Comuni limitrofi.

La comunità, anche in questa occasione, ha dimostrato affetto. In seguito, spiedo in comando per i pompieri e pranzo in un noto ristorante locale per gli artiglieri.

