Vetrine delle Quadre a Chiari: le premiazioni in Comune. Al primo classificato è andato un omaggio pubblicitario direttamente sulle pagine del nostro giornale.

Vetrine delle Quadre a Chiari

Si sono svolte nel primo pomeriggio le premiazioni del concorso indetto in occasione del quarantesimo anniversario del Palio. “Vetrine delle Quadre a Chiari”, questo il titolo dell’iniziativa pensata per le attività commerciali. I negozi hanno infatti addobbato e ideato le loro vetrine secondo il tema dei colori della propria o delle quattro Quadre.

I premiati

Primo posto per la Pasticceria Rovetta, “per aver valorizzato il colore della Quadra Marengo virandolo nel verde alpino in occasione anche della ricorrenza del centenario della fine della Grande Guerra”. Secondo classificato “Music”, il negozio di dischi in vinile, “per aver valorizzato i quattro colori delle Quadre e i riferimenti alla clarensità” e terzo per l’Erboristeria “Il Germoglio”, per l’utilizzo della tecnologia e per aver coniugato la possibilità di vedere la vetrina con quella di ascoltare una playlist di canzoni contenenti la parola blu grazie alla lettura del Qcode.