Vescovo Tremolada al San Giovanni a Chiari. La guida della Diocesi ha fatto tappa nella frazione cittadina.

Vescovo Tremolada al San Giovanni

Non soltanto i cinquant’anni della festa che si è confermata un grandissimo successo, questa sera al San Giovanni è arrivato anche il vescovo Pierantonio Tremolada. La guida della Diocesi bresciana ha officiato la funzione accompagnato dai prelati locali e in tantissimi sono accorsi al grande e importante evento. Proprio per permettere a tutti di prendere parte alla Messa, questa non è stata celebrata nella bellissima chiesa della frazione cittadina, ma direttamente sotto il tendone che era stato montato per la festa.