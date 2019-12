Continua la mobilitazione dei lavoratori dei supermercati del gruppo Auchan. Il passaggio a Conad, che riguarda solo alcuni dei punti vendita, lascia molte domande senza risposta. Ad esempio si sa che gli esuberi saranno 3.100 ma non dove saranno localizzati. Lunedì è stato dunque indetto uno sciopero nazionale.

Vertenza Auchan Conad negozi chiusi

Per effetto dello sciopero nazionale di 8 ore indetto lunedì 23 dicembre dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs alcuni negozi ex Auchan sono rimasti chiusi. E’ il caso dell’Ipersimply di Rovato, dove fin dalle prime ore del mattino era presente un presidio. Aperto, invece, l’Ipersimply di Palazzolo. “Nella nostra provincia sono coinvolti circa 1.800 lavoratori – si legge nel volantino distribuito dai dipendenti in sciopero – Questa vertenza è una delle più importanti, delicate e complesse del nostro Paese. A oggi solo per una parte di questi negozi e per la piattaforma logistica di Chiari è previsto il passaggio verso Conad. Essere in questa lista non significa essere esenti da problemi legati ai processi di riorganizzazione. Stiamo ponendo in ogni sede il problema della salvaguardia occupazionale e delle condizioni di lavoro”.

Presidio a Milano

Davanti alla sede di Regione Lombardia a Milano è in corso un presidio. “E’ importante dare un ulteriore segnale dopo quello del 30 ottobre”, hanno sottolineato i sindacati. Un altro sciopero è già stato proclamato per il 31 dicembre.

TORNA ALLA HOME PAGE