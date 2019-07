Mariachiara Stabilini ha vinto la 22ma edizione del concorso canoro “Canzoni sotto l’Angelo”, con la canzone “Story of my Life” del gruppo britannico One Direction.

La festa

La cantante verolese si è imposta sulla caprianese Ludovica Agosti e sul mantovano Carlo D’Auria. L’evento, che si è svolto nel parco posto all’interno dello stadio Bragadina di Verolanuova, ha inoltre dato il via alla 44ma Festa della Solidarietà organizzata dall’Avis Verolanuova, e che proseguirà domani e nel prossimo fine settimana.

