Vendita di orchidee con il progetto solidale del Turla

Stamattina, in via Carmagnola, i ragazzi delle classi quinte del Turla, hanno aderito alla raccolta fondi dell’associazione Unicef, per finanziare i progetti per l’ infanzia. Guidati dalle loro insegnanti in due ore e mezzo circa hanno venduto 72 orchidee. La generosità dei clarensi si é potuta toccare con mano infatti quando le orchidee sono terminate hanno continuato a fare delle donazioni. La mattinata è stata impegnativa ma ricca di emozioni, i bambini erano entusiasti e felici di donare il loro tempo per bambini più sfortunati di loro. Per le insegnanti è stato bellissimo vedere i bambini soprattutto i più timidi farsi coraggio ed avvicinarsi alla gente. La vendita è andata benissimo e sono stati raccolti 1.165 euro.

