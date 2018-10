Urago in festa con la super Castagnata: la manifestazione proseguirà anche oggi in oratorio.

Urago in festa con la super Castagnata

La 41esima edizione dell’evento autunnale più sentito in paese sta andando alla grande. Iniziata venerdì sera, la festa proseguirà oggi pomeriggio in oratorio con tanti eventi. Alle 12.30 spiedo bresciano, a partire dalle 15.30, invece, castagne e alle 16 tombolata. La sera alle 22 estrazione della lotteria. Ma ieri sera è andato in scena un grande spettacolo con la musica di Vicky e le berzellette in dialetto bergamasco del Morot. Aperte anche stasera le cucine.

TORNA ALLA HOMEPAGE