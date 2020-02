Urago accoglie il vescovo Tremolada: dopo la visita alla casa di riposo Fondazione Bandera Vezzoli, ha fatto il suo ingresso nella chiesa di San Lorenzo

Urago accoglie il vescovo Tremolada

Continuano gli appuntamenti domenicali per la Diocesi. Questa mattina il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada è stato in visita a Urago. Accolto, in via Roma dal sindaco Gianluigi Brugali e dal parroco don Vincenzo Arici, dopo una visita agli anziani della casa di riposo: “Fondazione Bandera Vezzoli” , ha fatto il suo ingresso nella Chiesa di San Lorenzo Martire gremita di fedeli. Accompagnato da tutte le autorità comunali, sua Eccellenza ha stretto la mano a più persone e abbracciato grandi e piccini. Nell’omelia ha ricordato l’importanza di aver iniziato proprio nel comune di Urago il suo mandato da successore degli Apostoli a Brescia e, con quale gioia ritorni in un paese così significativo per il suo cammino.

