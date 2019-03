Uno spiedo per la squadra di Cignano, organizzato insieme all’oratorio.

Spiedo a Cignano

Per finanziare la squadra di calcio del Csi di Cignano i dirigenti della società, in collaborazione con l’oratorio, hanno organizzato uno spiedo in oratorio. Alla serata hanno partecipato anche le vecchie glorie del cacio cignanese che hanno consegnato il gagliardetto dell’Ac Cignano ai giovani leoni del Csi, attualmente terzi nel campionato “ma con ambizioni anche di secondo posto” ha rimarcato il capitano Flavio Buzzoni. Un bel sabato sera in compagnia dunque che ha richiamato oltre cento persone.

