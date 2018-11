«Cara Santa Lucia, quest’anno ho fatto il bravo e ti prometto che lo sarò ancora di più se mi porterai i doni che ti ho chiesto. Ecco qui la mia letterina».

L’affetto per Santa Lucia

Sono migliaia i bambini che, ogni anno, in questo periodo, cominciano a pensare a quali regali chiedere alla Santa che protegge la vista.

In Provincia di Brescia e di Bergamo quella della letterina è una tradizione che affonda le sue radici nei tempi più antichi e, come da sempre raccontano nonni e genitori, è la notte fra il 12 e il 13 dicembre che Santa Lucia e il suo fidato asinello passano di paese in paese, di strada in strada e di casa in casa lasciando i doni per i bimbi bravi e il carbone per quelli più birichini. Ma guai a restare svegli: Santa Lucia non va mai guardata negli occhi. Per questo, quando all’imbrunire si sente il suo campanello, si fila tutti a letto, certi che all’indomani, in cambio di un bicchiere di latte, qualche biscotto e un po’ di fieno o una carota per il suo asino, la Santa avrà esaudito i desideri di tutti.

L’iniziativa gratuita dei nostri giornali

Ed è proprio per festeggiare in grande Santa Lucia che i nostri settimanali bresciani (Chiariweek, Manerbioweek, Montichiariweek e Gardaweek) hanno organizzato, grazie alla partnership con alcuni McDonald’s della zona (Rodengo, Orzinuovi, Cadignano di Verolanuova, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Brescia viale Sant’Eufemia e Castiglione delle Stiviere), un grande evento dedicato a bimbi, ragazzi e famiglie.

Il divertimento è assicurato e partecipare è facilissimo. Oltre che gratuito. Inoltre, in attesa del passaggio della Santa, il McDonald’s di Rodengo Saiano ha organizzato per tutti i bambini un laboratorio creativo. L’imperdibile appuntamento con «La barca dei pirati» è all’Outlet village di Franciacorta per giovedì 8 novembre dalle 19 alle 21.

Ecco come partecipare

Partecipare al gioco ideato appositamente per la festa di Santa Lucia è semplice. Basta inviare al nostro indirizzo email redazione@inchiarinews.it la copia della letterina scritta dai bambini in formato immagine, foglio di testo (word) o Pdf indicando il paese di residenza e nome e cognome dell’autore. Chi vuole può anche portarla a mano nella redazione del settimanale di riferimento.

Tutte le letterine verranno pubblicate sui nostri giornali venerdì 7 dicembre, mentre i nomi dei finalisti verranno resi noti venerdì 14 dicembre. Per tutti coloro che hanno inviato la letterina, per le famiglie e per i finalisti selezionati ci sarà una grande festa con grandi premi, sorprese e regali per tutti. Sveleremo i dettagli sul prossimo speciale dedicato a Santa Lucia, che sarà in edicola venerdì. Il gioco è cominciato, quale sarà la letterina più emozionante e simpatica? E tu, che desideri hai espresso?