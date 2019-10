Undicesima coppa Franco Mazzotti presentata in Villa. La gara automobilistica di regolarità classica si terrà tra Brescia, la Franciacorta e il Garda.

Undicesima coppa Franco Mazzotti

Alla scoperta delle Terre dei fondatori della Freccia Rossa. E’ stata presentata questa mattina XI coppia Franco Mazzotti. La gara di regolarità classica si terrà il 19 e il 20 ottobre tra Brescia, la Franciacorta e il Garda. Nella giornata del sabato, passerà anche da Chiari. L’appuntamento, organizzato dal Club Mille Miglia è oggi la terza gara in Italia. Si partirà da piazza Paolo VI a Brescia.

Gli ospiti

In Villa Mazzotti erano presenti il responsabile della comunicazione Paolo Mazzetti, Daniela Bertozzi e Maria Bussolati Bonera insieme al presidente Alfredo Cappelletti. Per l’occasione e l’ospitalità dimostrata, Ubi Banca, Ali Solidali Bonera Group e il Club della Mille Miglia Franco Mazzotti hanno scelto di destinare un contributo economico al Comune di Chiari, rappresentato dall’assessore Emanuele Arrighetti, al fine di sostenere interventi dedicati al verde pubblico come la manutenzione, il risanamento e la piantumazione di nuovi alberi.

