Un’assemblea pubblica per il nuovo sagrato a Brandico.

Un’assemblea pubblica per il nuovo sagrato a Brandico

La chiesa ha urgentemente bisogno di un sagrato nuovo. Lo hanno ribadito ieri sera il sindaco Fabio Pensa e il parroco don Giancarlo Zavaglio, che ha presentato il progetto redatto dalla geometra Maria Tomasoni.

“Abbiamo bisogno di un sagrato nuovo per la comunità – ha affermato il parroco – Un progetto che dobbiamo riuscire a realizzare tutti insieme. Ora il pavimento è sconnesso, abbiamo dovuto rimuovere due alberi che erano diventati pericolanti e abbiamo in mente di rifare la pavimentazione in porfido, creare uno spazio aperto che possa affacciarsi anche sulla piazza comunale, che ha già un progetto per la riqualificazione. Possiamo farlo tutti insieme, ne abbiamo bisogno”.

TORNA ALLA HOME