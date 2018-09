Un’app per facilitare il contatto fra le donne vittime di violenza e i centri antiviolenza.

La presenterà a breve l’assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Silvia Piani, come ha annunciato chiudendo, presso l’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Milano, la Tavola rotonda sulla violenza contro le donne.

I dati del 2018

L’assessore ha poi anticipato i dati del primo semestre 2018: le donne che hanno avuto un primo contatto coi Centri antiviolenza lombardi sono state 7.213. Sono state 5.892 in tutto il 2017.

“Quest’anno – ha spiegato Silvia Piani – ci aspettiamo dunque un aumento esponenziale dei numeri, che potrebbero raddoppiare rispetto all’anno scorso. Per questo è importante favorire l’autonomia economica delle donne, poiché l’aspetto finanziario è necessario per farle uscire dal contesto familiare in cui si verificano le violenze”.

Leggi anche: Violenza contro le donne, arresto a Orzinuovi

L’app

“L’app – ha spiegato Piani – permetterà alle donne di trovare in tempo reale il centro antiviolenza più vicino a loro, dove poter ricevere un aiuto immediato. L’applicazione sarà collegata al sito regionale www.nonseidasola.regione.lomba rdia.it, sara’ georeferenziata e permetterà di individuare il Centro Anti Violenza più vicino”.

L’assessore ha anche confermato che a breve cominceranno i lavori del nuovo Piano quadriennale antiviolenza “che dovrà essere sempre più attuale e più rappresentativo della realtà”.

Leggi anche: Picchiata e minacciata a Desenzano

Formazione dei medici