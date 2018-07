Una nuova rotonda a Corzano

L’opera

Approvato in Broletto un accordo storico per Corzano. Un accordo tra la Provincia di Brescia e il comune bassaiolo per la realizzazione di una nuova rotatoria, a pochi passi dal plesso scolastico, tra via Garibaldi e strada provinciale 16, lungo l’asse della Rovato-Barbariga.

Una rotonda gestirà in maniera più ordinata il traffico in località Cassevico.

In Broletto la presentazione

«L’opera ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione a tutela anche dell’utenza residenziale dei centri abitati – ha sottolineato il presidente della Provincia bresciana Pier Luigi Mottinelli, in conferenza stampa martedì mattina – Il costo dell’intervento ammonta a 400mila euro, di cui 320mila sono a carico dell’ente Provincia, 80 a carico del Comune di Corzano».

La voce del sindaco

Presenti alla presentazione in Broletto anche il sindaco corzanese Giovanni Benzoni e Antonio Bazzani, consigliere delegato ai lavori pubblici.

«Si tratta di un’opera strategica che eliminerà un punto davvero critico vicino alle case e alle scuole. Qui è forte il rischio incidenti» ha sottolineato il primo cittadino.

«Queste azioni sono in sintonia con il miglioramento del piano di viabilità voluto dalla Provincia e puntiamo all’eco-sostenibilità dell’opera» ha concluso il consigliere delegato ai Lavori Pubblici.