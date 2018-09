Per il terzo anno consecutivo la Fionda basket ha organizzato la gara podistica non competitiva.

Festa dell’oratorio

Weekend di festa all’oratorio di Bagnolo Mella. Tra gli eventi anche la gara podistica non competitiva, organizzata dalla Fionda basket per il terzo anno consecutivo. Una corsa che ha visto inizialmente impegnati i bambini e poi gli adulti, con due differenti percorsi: uno di 4 chilometri e uno di 8 chilometri, con partenza e arrivo all’oratorio. “Ciò che ci ha spinti a creare questa nuova iniziativa, oltre alla possibilità di sostenere l’oratorio, è la voglia di farci conoscere come Fionda basket e cercare nuovi atleti – ha spiegato Anna Facchetti – Al tempo stesso è stato anche un modo per creare amicizia e stare insieme divertendosi e facendo sport”.