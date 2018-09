La Pro Loco di Orzinuovi sempre in prima linea per fare beneficenza

Cena con la Pro Loco

Si è svolta ieri sera a Orzinuovi una cena di beneficenza con la Pro Loco, da sempre molto attenta e sensibile per aiutare gli altri. Una cena alla quale hanno partecipato tante persone, e non solo associati Pro Loco, per fare del bene. Il ricavato andrà a favore dell’associaizone ANT.