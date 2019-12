E’ stato approvato in Consiglio comunale il regolamento per i volontari di Paratico.

Un regolamento per i volontari

I dettagli sono stati spiegati in Consiglio comunale dall’assessore ai Serivizi Sociali Leda Liborio e la consigliera Loredana Bianchetti: “L’obiettivo è tutelare chi presta il suo lavoro gratuito alla comunità – hanno afferamato – Il regolamento orevede che i volontari dovranno essere maggiorenni, residenti a Paratico o nei comuni limitrofi e verrà assicurato sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi. Tramite il sito del Comune l’aspirante volontario potrà dare la sua disponibilità per settore, fasce orarie e competenze e in caso di rinuncia al suo ruolo potrà farlo ma con un preavviso di 10 giorni”.

Altri due regolamenti approvati

Durante il medesimo Consiglio comunale sono stati approvati altri due regolamenti uno riguardante i Servizi sociali e l’altro per la legittimazione e l’affrancazione dei canoni e dei livelli.

